Marsala: cade lo scheletro in ferro di un grosso cartellone pubblicitario. Le immagini

Lungo corso Gramsci, una delle vie principali di accesso della Città, un cartellone pubblicitario già nei giorni scorsi pericoloso di cui era rimasto solo lo scheletro in ferro, è caduto – per il vero solo una parte di esso – probabilmente per il troppo vento di queste ore. Per fortuna nessuno passava dal marciapiede in quell’istante, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto tragiche. Già ieri alcuni cittadini avevano segnalato la pericolosità di questo grosso cartellone pubblicitario. La Polizia Municipale è intervenuta per liberare il passaggio pedonale ma c’è ancora una parte di struttura in ferro molto molto pericolosa in bilico che va assolutamente rimossa per evitare ulteriori e peggiori conseguenze.