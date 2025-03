“Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione all’unanimità in Prima Commissione dell’ARS dell’emendamento che garantisce una rappresentanza di genere non inferiore al 40% nelle giunte comunali siciliane. Questa norma rappresenta un ulteriore passo, certamente non l’ultimo, nel lungo cammino per la parità di genere e per dare adeguata rappresentanza alle donne nelle amministrazioni comunali”. Lo ha detto Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati, dopo il voto unanime che ha previsto che nessun genere possa essere rappresentato per meno del 40% nelle Giunte Comunali, fissando alla prossima tornata elettorale l’applicazione per i Comuni medio-piccoli (da 3 a 15.000 abitanti), mentre per i Comuni più grandi l’obbligo scatterà subito, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Premettiamo che la legge dovrà essere approvata dall’Ars e secondo come la pensiate, speriamo bene. Intanto vi invitiamo a seguire la vicenda anche per capire come i nostri deputati, i partiti che avete votato e infine quei propositi espressi in commissione che seguito avranno nell’aula consiliare.

Dopo tantissimi anni noi ancora, per quello che conta la nostra opinione, non siamo riusciti a schierarci a favore oppure contro le cosiddette quote rosa. Talvolta siamo d’accordo, come è normale che sia, con l’opinione di una donna in politica, talvolta no. Però non ci verrebbe mai da pensare come ancora taluni dicono: “è meglio che si stava a casa a lavare i piatti”. Pensiamo che le donne e anche gli uomini lo spazio in politica e nella società lo debbano trovare per le loro capacità non certo per legge. E qui casca l’asino.

Tutte le leggi anche quelle più non so se ci capite, avanzate, mirano a… non trovare soluzioni. La commissione ha deciso che il 40% di genere si applica nei comuni da 3 a 15 mila abitanti. A voi deputati che esultate per quello che avete fatto chiediamo: e i comuni sotto i tremila residenti? Tutti maschi gli assessori e le donne a lavare i panni? Ma che scelta avete fatto? E poi nei comuni più grandi i sindaci decidano di adeguarsi entro 90 giorni. Perchè? Prima non ci sono signore disponibili a svolgere il compito che spesso malissimo e per anni hanno svolto gli uomini?.

Noi tifiamo per le donne, possibilmente capaci, gli altri quelli che non lo sono, anche di esso femminile, si dedichino ad altro e non mettano mano nella politica che è già complicata senza di loro.