A Petrosino un progetto per realizzare nuovi loculi al Cimitero comunale

La Giunta petrosilena guidata dal sindaco Giacomo Anastasi ha approvato il progetto esecutivo dei nuovi loculi cimiteriali all’interno dell’area di ampliamento del Cimitero comunale Lotto “E”. Ciò alla base dell’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale e il Regolamento di Polizia Mortuaria del 2013. Il Piano prevede proprio la realizzazione di loculi per il prossimo ventennio, da realizzare per successivi lotti in funzione delle esigenze di sepoltura. Sono stati completati i lavori per la realizzazione dei loculi del lotto D, i quali sono già in gran parte occupati e, pertanto, occorre procedere alla realizzazione di una nuova batteria di loculi per assicurare la disponibilità di posti per almeno un ulteriore triennio. Il costo complessivo dell’opera è di 1.024.218,78 euro.