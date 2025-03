Palermo, Dionisi “Con la Cremonese con più coraggio dell’andata”

PALERMO (ITALPRESS) – Concedere il bis al successo dell’andata per trovare ulteriori motivazioni nella rincorsa ai play-off: questo l’obiettivo del tecnico del Palermo Alessio Dionisi, che ha parlato in conferenza stampa al centro sportivo di Torretta alla vigilia della sfida con la Sampdoria. “Non è ancora iniziato il countdown play-off – sottolinea, – Ogni partita è fondamentale e va vissuta senza pensare alle precedenti o alle successive: se vincessimo domani faremmo un bel balzo, ma in questo momento i valori in Serie B sono assottigliati e saranno tutti scontri diretti. Nel girone d’andata abbiamo fatto poche vittorie, dobbiamo farne di più per raggiungere il nostro obiettivo”.

Parlando dell’avversario, Dionisi evidenzia come “la Cremonese è una delle squadre più forti del campionato, vorrà riprendersi la Serie A dopo che l’anno scorso gli è sfuggita per poco: da gennaio abbiamo conquistato i loro stessi punti, eppure sappiamo che avremmo potuto farne ancora di più. Servirà una partita coraggiosa più dell’andata, ma firmerei comunque per un altro 1-0 perché a volte può andare bene essere meno belli ma più efficaci”.

Sulle scelte di formazione persiste ancora qualche dubbio, a cominciare dal sostituto dello squalificato Pierozzi: “Diakité ha già ricoperto quel ruolo, ma non è l’unica possibilità: ho un organico ampio e tanti giocatori duttili. Vasic è pure un’opzione sulla fascia, a Genova non stava bene e ho deciso di non schierarlo. Gomes e Blin sono due giocatori importanti per l’equilibrio della squadra, ma mi dispiace dover togliere minuti a Segre: ho tante scelte a disposizione, compreso Ranocchia che sta interpretando benissimo il suo ruolo attuale. La decisione su chi gioca a centrocampo dipende anche dalla disponibilità in attacco e io per ora ne ho tanta”.

