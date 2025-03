Lecce, appalti pubblici truccati. Dieci arresti

LECCE (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce hanno dato esecuzione a un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 10 persone, 3 dei quali agli arresti in carcere e 7 agli arresti domiciliari, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Sono state inoltre emesse misure interdittive del divieto di contrattare con Pubblica Amministrazione nei confronti di ulteriori 6 indagati.

I reati contestati per i quali sono stati emessi i provvedimenti riguardano condotte di corruzione, falso, turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture e subappalto illecito. Al centro dell’inchiesta c’è un imprenditore salentino, ritenuto “dominus” di una serie di società destinatarie di numerosi appalti pubblici che avrebbe agito in concorso con propri dipendenti e tecnici nonchè con un pubblico funzionario.

-foto Gdf-

