Jannuzzo in “Recital” al Teatro Olimpia di Campobello

L’attore e commediografo siciliano Gianfranco Jannuzzo, noto per aver recitato accanto a grandi nomi del teatro come Turi Ferro in “Tito Andronico” di Shakespeare e a Valeria Moriconi in “La venexiana”, ma anche per le sue apparizioni televisive insieme a Gigi Proietti, sarà protagonista di “Recital”, spettacolo che andrà in scena venerdì 14 marzo, alle ore 21, al Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara per la rassegna “Il bello di Sicilia 2”. Biglietti disponibili presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558) oppure al botteghino del teatro. Biglietti on-line sul sito Ticket.it.