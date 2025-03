L’influencer petrosilena Cristina Incorvaia: “Hanno arrestato il mio stalker”

Storia di influencer e stalker che si concludono, per fortuna, positivamente Questa volta tocca a Cristina Incorvaia, cugina di Clizia e Micol, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, che lo scorso dicembre ha raccontato di essere stata perseguitata da un uomo di circa 32 anni conosciuto nel bar di un’amica. L’influencer di origine petrosilena pensava che con lui si fosse instaurato un rapporto di amicizia ma si sbagliava: sono seguiti pedinamenti, messaggi anche di notte e minacce del tipo “ti sparo col fucile”. Da lì la forza di denunciare e una volta scontati i domiciliari, l’uomo è tornato libero in attesa dell’appello tornando però a disturbare pesantemente Cristina Incorvaia che in tv e sui social racconta: “Era sottoposto a sorveglianza tramite braccialetto elettronico. Ha violato in plurime occasioni il divieto di avvicinamento sostando o aggirandosi nei pressi della mia abitazione soprattutto in orari notturni e anche nei pressi del luogo del lavoro. Sono stata molto male nei giorni scorsi, ero terrorizzata da questa situazione”. Adesso la situazione è più tranquilla per la Incorvaia: “Grazie alle indagini effettuate è stato predisposto l’arresto. E sono più serena”.