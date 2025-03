Antiriciclaggio, nuove direttive Ue: le imprese tra compliance e sfide

ROMA (ITALPRESS) – Le nuove norme antiriciclaggio adottate dall’Unione Europea con il pacchetto AML rappresentano una riforma significativa nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’AML Package, approvato nel 2024, introduce un quadro normativo più armonizzato tra i Paesi membri, rafforzando la trasparenza e il controllo sui flussi finanziari.Uno dei punti centrali della riforma è la creazione dell’Autorità Antiriciclaggio Europea (AMLA), con sede a Francoforte, che avrà il compito di coordinare e supervisionare l’attuazione delle norme nei vari Stati membri. L’AMLA potrà intervenire direttamente su soggetti considerati ad alto rischio e garantirà maggiore uniformità nella gestione delle informazioni finanziarie e nell’imposizione di sanzioni.Tra le principali novità, il pacchetto prevede la regolamentazione del Registro dei titolari effettivi, rendendo più stringenti i criteri per identificare le persone fisiche che esercitano il controllo su una società. Le nuove disposizioni richiedono che anche i soggetti giuridici stranieri che operano nell’UE comunichino i propri asset, garantendo così una maggiore trasparenza finanziaria.Questo nuovo assetto normativo avrà un impatto rilevante su molte realtà economiche, tra cui quelle operanti nei settori delle criptovalute, del crowdfunding e dei beni di lusso. Le misure introdotte mirano a prevenire operazioni illecite e a proteggere l’integrità del sistema finanziario europeo.In un panorama così regolamentato, la normativa antiriciclaggio diventa un aspetto centrale per le aziende che vogliono operare in sicurezza e con competitività. Tra le realtà di spicco in questo settore si distingue Daniele Pescara Consultancy, Studio multidisciplinare specializzato nella consulenza in materia di Anti-Money Laundering (AML), pianificazione fiscale e protezione patrimoniale. Grazie a un team di oltre 40 professionisti tra cui avvocati d’affari, commercialisti e fiscalisti internazionali, lo Studio interviene direttamente all’interno delle aziende, analizzandone la struttura e individuando le reali necessità operative e fiscali, contribuendo al rispetto delle nuove disposizioni normative, trasformando gli obblighi in un’opportunità di crescita e consolidamento della reputazione aziendale. Le riforme introdotte dall’UE sottolineano la necessità di un impegno continuo nella lotta al riciclaggio e alla criminalità finanziaria. Il ruolo di professionisti specializzati diventa sempre più centrale per garantire un ambiente economico trasparente e sicuro, in cui le imprese possano operare in modo sostenibile e conforme alle normative internazionali. Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale di Daniele Pescara Consultancy -foto ufficio stampa Daniele Pescara Consultancy –(ITALPRESS).