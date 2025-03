A Favignana dopo la sfiducia a Forgione arriva il Commissario Pietro Valenti

Dopo la sfiducia al sindaco delle Egadi Francesco Forgione da parte del Consiglio comunale, l’ormai ex primo cittadino ormai da giorni ha lasciato il Palazzo comunale di Favignana che ora da settimane attendeva un Commissario Straordinario che adesso è stato nominato dalla Regione siciliana con un apposito provvedimento e che si potrà insediare fino alle nuove elezioni Amministrative. Il neo Commissario – che deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 55 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali – è Pietro Valenti, figura già conosciuta nel territorio egadino perchè nel 2020 proprio lui fu chiamato a sostituire il dimissionario Giuseppe Pagoto finito nell’inchiesta giudiziaria “Aegades” che ha visto diversi imputati facenti parte dell’allora Amministrazione comunale e della Polizia Municipale accusati di reati di corruzione, peculato, falso ideologico in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione elettorale, abuso d’ufficio, smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Pietro Valenti farà il facente funzione del sindaco, della Giunta comunale e anche del Consiglio che, in seguito alla sfiducia, è decaduto.