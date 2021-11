Inchiesta Aegades, la Procura chiede il rinvio a giudizio per l’ex sindaco Pagoto

La Procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio per 19 soggetti, coinvolti nell’operazione Aegades. L’inchiesta portò, il 17 luglio del 2020, alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto, oltre che per l’ex vicesindaco Vincenzo Bevilacqua, l’ex comandante della polizia municipale Filippo Oliveri e una dipendente di una compagnia di navigazione. Alla luce di ciò, Pagoto decise di dimettersi e pochi mesi dopo i cittadini delle Egadi tornarono alle urne per eleggere un nuovo sindaco, l’attuale primo cittadino Francesco Forgione.

La richiesta di rinvio a giudizio segue l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. I soggetti coinvolti sono accusati, a vario titolo, di corruzione, peculato, falso ideologico in atti pubblici, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione elettorale, abuso d’ufficio, smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. “Truccati”, secondo i magistrati trapanesi, anche gli accertamenti sulla salubrità dell’acqua. L’ex sindaco Gaspare Ernandez, inoltre, avrebbe ottenuto, con minacce rivolte al sindaco Pagoto, l’elezione della figlia a presidente della commissione consiliare di controllo sull’area marina protetta.

Il gip Roberta Nodari ha fissato la prima udienza preliminare per il prossimo 20 dicembre. Tra i 19 per i quali si chiede il processo c’è anche l’ex direttore dell’Area marina protetta delle Egadi, Stefano Donati, l’ex assessore di Favignana Giovanni Sammartano, nonché Giovanni Febbraio, dipendente comunale, Gaetano Surano, dipendente Eas, Alessandro Agate, Giuseppe Alcamo, Pasquale Baiata, Francesco Campo, Libero Giuseppe Carbone, Giuseppe Giacalone, Francesco Lombardo, Giuseppe Noto, Giovanna Sercia, Nicolò Ponzè, Stefania Ponzè e Salvatore Campagna. Nella richiesta di rinvio a giudizio non figura il nome dell’ex vice sindaco Vincenzo Bevilacqua.