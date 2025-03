Birgi, Stefano Pellegrino si dice soddisfatto per la riconferma di Ombra alla guida di Airgest

“Esprimo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione di Airgest. Un particolare apprezzamento va alla meritata riconferma del Presidente Salvatore Ombra, chiara testimonianza dell’eccellente lavoro svolto in questi anni”. Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia, che ha sempre cercato e avuto un dialogo, anche politico, con Ombra. “Sotto la sua guida, l’aeroporto di Trapani ha raggiunto traguardi storici, superando il milione di passeggeri e chiudendo per la prima volta il bilancio in attivo. Questi risultati sono frutto di una gestione lungimirante che ha trasformato lo scalo trapanese in un elemento chiave per lo sviluppo economico del nostro territorio – continua il deputato marsalese -. Rivolgo inoltre il mio benvenuto ai nuovi consiglieri Antonina Martinciglio e Paolo Torrente, e al presidente del collegio sindacale Calogero Calamia. Sono certo che, insieme al Presidente Ombra, sapranno affrontare le sfide future con determinazione”.

“L’aeroporto di Trapani rappresenta oggi un asset fondamentale non solo per la nostra provincia, ma per l’intera Sicilia, un volano imprescindibile per la crescita economica e turistica. Il Governo Regionale, guidato dal Presidente Schifani, ha dimostrato ancora una volta grande attenzione per il nostro territorio, sostenendo con scelte di qualità un progetto che sta dando frutti concreti per tutta la comunità siciliana”, dice infine Pellegrino.