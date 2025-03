Marsala: i funerali di Vincenza Salerno nel giorno del suo 104° compleanno

E’ venuta a mancare all’età di 103 anni la marsalese Vincenza Salerno, residente in contrada Torrelunga Puleo. Ha vissuto una lunga vita la signora Vincenza, ma a volte il destino è proprio strano: i funerali si terranno oggi, 11 marzo, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto la veneranda età di 104 anni (nata l’11/03/1921). La salma si trova nella sala del commiato di Ragona e D’Antoni in via Selinunte, 27. Mentre i funerali di nonna Vincenza si svolgeranno questa mattina alle ore 10 presso la Chiesa San Francesco di Paola di corso Calatafimi. Ai familiari – in questo giorno particolare di dolore e celebrazione della propria longeva congiunta – vanno le condoglianze di tutto il nostro gruppo editoriale.