Durante il carnevale chiedono di bere gratis ma vengono arrestati. “Siamo appena usciti di galera”

Due uomini di 46 anni, entrambi con precedenti penali e originari di Grammichele, sono stati arrestati dalla polizia di Acireale durante il martedì grasso. I due, già in evidente stato di ebbrezza, si sono recati in un bar nel tardo pomeriggio, pretendendo in modo aggressivo e minaccioso di consumare alcolici senza pagare.

Per ben due volte hanno cercato di ottenere bevande gratis, intimidendo il personale del locale, composto dal banconista e dalla cassiera. Per rafforzare le loro minacce, hanno dichiarato falsamente di essere appena usciti dal carcere e di appartenere a una nota organizzazione mafiosa catanese. Di fronte a questa situazione, il proprietario del bar ha deciso di contattare le forze dell’ordine presenti per garantire la sicurezza durante le celebrazioni del Carnevale.

Gli agenti intervenuti hanno cercato di calmare la situazione e identificare i due uomini. Tuttavia, questi ultimi si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e hanno insultato i poliziotti, opponendosi anche all’uscita dal locale.

I due individui, noti per precedenti episodi di violenza contro le forze dell’ordine, sono stati arrestati con accuse di resistenza a pubblico ufficiale in concorso continuata, rifiuto di identificazione e minaccia aggravata. Tali reati sono stati commessi durante una manifestazione pubblica all’interno di un esercizio commerciale. Inoltre, il questore di Catania ha disposto per entrambi un foglio di via obbligatorio da Acireale, vietando loro il ritorno nella città per i prossimi tre anni.