Calatafimi Segesta premiato a Brescia per un progetto di riuso

A Brescia presso il Brixia Forum, nell’ambito dell’evento Futura Expo 2025, la città di Calatafimi Segesta è stata premiata con la Menzione di Eccellenza Nazionale con il Premio “Verso un’economia circolare 2024” Confcooperative BresciaGruppo Fondazione COGEME con il sostegno e la collaborazione di BTL. Il Comitato scientifico della Fondazione ha deciso di premiare, nella sezione dedicato al Mondo della cooperazione e del Terzo Settore, il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Gruppuso, “Re-Né” del Centro del Riuso quale vincitore del Premio di eccellenza nazionale. Nella menzione si evidenzia come, rispetto al progetto, sia stato molto apprezzato il lavoro dedicato alla formalizzazione della Cooperativa René Famap. A ritirare il premio il sindaco Francesco Gruppuso e la presidente della cooperativa René Fa.Ma.p Circular Brand Maria Pascale. Aggiunge il sindaco “… tutto ciò è nato da un bando a cui abbiamo partecipato all’inizio dell’anno ed è rivolto alla creazione di posti di lavoro ed in particolare alle cooperative; complimenti alla cooperativa Famap al presidente Maria Pascale per averci creduto con determinazione e all’architetto Francesco Scandariato responsabile del settore Ambiente ed Ecologia che ha curato la progettazione e la realizzazione del progetto Re-Né”.