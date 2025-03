“Abyss Clean Up”, un documentario sui rifiuti in mare a Marsala e Trapani

I referenti di Plastic Free della Provincia di Trapani organizzano due proiezioni del documentario “Abyss Clean Up”, un’opera del filmmaker Igor D’India che svela l’inquinamento nascosto nei fondali marini e l’impatto devastante dei rifiuti sommersi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con importanti realtà locali, si propone di sensibilizzare il pubblico sull’emergenza ambientale e sulle possibili soluzioni. Le proiezioni si terranno a Marsala il 19 marzo, presso il Cinema Golden alle ore 20.30 in collaborazione con il Rotary Club e con il Circolo Culturale Otium. Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro; a Trapani il 24 marzo, al Cinema Royal alle ore 21 in collaborazione con il Gruppo Giovani del FAI locale. Il costo del biglietto d’ingresso è di 7 euro.

Alla fine di entrambe le proiezioni sarà previsto un momento di dibattito in cui sarà possibile dialogare e porre domande al regista e agli altri esperti presenti. Il documentario, girato in Sicilia e in altre località del Mediterraneo, racconta le esplorazioni subacquee fino a 600 metri di profondità alla ricerca di discariche sommerse, con il supporto del CNR e di Sea Shepherd. Il regista Igor D’India, con l’ausilio di subacquei ed esperti del settore, documenta il grave fenomeno dei rifiuti marini e le soluzioni innovative per combatterlo. L’evento sarà un’occasione unica per approfondire il tema dell’inquinamento marino e riflettere sul ruolo attivo che ognuno di noi può avere nella tutela dell’ambiente. Plastic Free Trapani invita la cittadinanza a partecipare numerosa per scoprire cosa si cela nei nostri fondali e come possiamo contribuire alla loro salvaguardia.