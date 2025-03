Marsala: dopo un malore improvviso, muore la 37enne Giusy Di Girolamo

Era ricoverata a Palermo da giorni Giusy Di Girolamo, la 37enne marsalese che in casa, mentre si trovava con suo figlio di 9 anni, ha accusato un malore improvviso. In condizioni gravissime, Giusy ha lottato ma ieri è arrivata la triste notizia dall’ospedale: Giusy non c’è più. Conosciuta in Città per aver lavorato come cameriera in diversi ristoranti, pub e pizzerie, in queste ore in tanti la ricordano come una giovane donna solare e sempre disponibile, che accoglieva i clienti col sorriso ed era amorevole con tutti. Lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, tra gli amici, tra chi l’ha conosciuta. A ricordarla tramite le proprie pagine Facebook anche i locali in cui Giusy ha prestato il suo lavoro che amava molto e che svolgeva con dedizione.