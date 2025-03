Erice: dà fuoco ad un pub, le telecamere individuano il responsabile

Un grave episodio è accaduto in un locale in località Casa Santa Erice. In via Manzoni, è stato dato fuoco ad un pub. Ad immortalare il momento, le telecamere di video-sorveglianza in cui si può osservare un uomo che con un bidone di liquido infiammabile dà fuoco alla saracinesca. Poi un bagliore: l’uomo rischia di essere investito dal ritorno di fiamma, ma si dilegua rapidamente, svanendo nel buio intorno alle cinque del mattino. Un conoscente del locale ha subito allertato i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Adesso le forze dell’ordine indagano sulle cause del gesto e cercano di individuare il colpevole.