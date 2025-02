A Calatafimi rubati cavi di pubblica illuminazione in tre principali tratti di strade

Altri furti di cavi elettrici della pubblica illuminazione a Calatafimi-Segesta. Sono stati rubati nei giorni scorsi due tratti di cavi della luce nelle strade provinciali SP33 di ingresso della città tra la SS113 e la via Segesta oltre alla SB55 in contrada Mazzaforte. Enel X, che ha in gestione tutta la pubblica illuminazione, ha provveduto a fare la segnalazione al comune e la quantificazione del danno (di circa 15 mila euro) e il funzionario dell’ufficio servizi a rete ha provveduto a fare la denuncia presso la locale stazione dei carabinieri. In atto vi sono le indagini delle autorità competenti che sono già riusciti a recuperare parte della refurtiva (si spera possa essere riutilizzata), intervenuta anche personale della vigilanza CS Police, la Protezione Civile comunale e la Polizia Municipale. Si spera di poter risalire agli autori che probabilmente sono gli stessi del campo sportivo, del tratto del viadotto Sasi dello scorso anno e di molti altri furti seriali in tutta la provincia di Trapani. Il sindaco Francesco Gruppuso ha già richiesto agli uffici di provvedere a risolvere il problema per garantire la sicurezza e si sta cercando di reperire ulteriori fondi per coprire costi non previsti in bilancio.