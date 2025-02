Marsala: sprofonda di nuovo il marciapiede di via Sibilla

Non c’è pace per i marciapiedi del centro storico e urbano di Marsala. Ancora una volta a sprofondare è una zona del camminamento pedonale di via Sibilla che, peraltro, non è ben illuminato. Dietro la via infatti, in Piazza Peppino Impastato e strade limitrofe, manca la luce da diversi giorni. Ed ecco che, proprio per evitare che qualcuno ci finisca dentro, il Comune di Marsala ha transennato la buca, di notevole diametro, che adesso attende una sistemazione. Quando? Ancora non si sa, ma comunque dovrà essere adeguato prima possibile. I marciapiedi di via Sibilla – non sono i soli per il vero – spesso subiscono degli avallamenti con cedimenti del manto. Insomma, è una delle costanti problematiche al decoro della città che non hanno mai una vera risoluzione.