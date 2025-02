Marsala è al buio da giorni in pieno centro e in Piazza Impastato

Da diversi giorni alcune arterie e zone del centro storico, sono al buio. Da Piazza della Repubblica fino ad alcune vie limitrofe, come la Piazza Peppino Impastato, c’è poca luce o sono completamente nell’oscurità. Anche Porta Mazara non è molto illuminata. I rischi sono molteplici, principalmente legati alla sicurezza e alla scarsa visibilità nel camminare in centro, con il pericolo di inciampare da qualche gradino o sul basolato pericolante del ‘Cassero’. Gli abitanti delle zone chiedono il ripristino repentino della pubblica illuminazione, sia di fronte la Chiesa Madre che nell’area verde di Mergellina che, benchè sia stata ripulita da erbacce e da rami troppo lunghi, è al buio.