Marsala, aggredita una giovane in Piazza del Popolo

Ancora un episodio di violenza a Marsala. Stavolta i fatti si sono svolti in pieno giorno: una giovane immigrata è stata aggredita da due soggetti nel pieno centro di Marsala, a piazza del Popolo. Stavolta, a differenza di altre circostanze, il fatto è avvenuto in pieno giorno, poco dopo l’ora di pranzo. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini marsalesi, che richiamati dalle urla provenienti dalla piazza hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto anche un’ambulanza del 118, che ha accompagnato la donna al Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Fortunatamente, l’aggressione non ha prodotto gravi conseguenze fisiche a danno della vittima. Tuttavia, l’episodio ha destato allarme nella comunità marsalese, alla luce dei diversi casi verificatisi negli ultimi mesi.