Raduno Nazionale dei Bersaglieri a Marsala: c’è già un programma provvisorio degli eventi

Marsala ospiterà il Raduno Nazionale dei Bersaglieri dall’8 all’11 maggio 2025. L’evento si terrà in coincidenza con le celebrazioni dello Sbarco dei Mille, uno dei momenti più significativi nella storia del Paese e offrirà una straordinaria occasione per onorare la memoria di coloro che hanno contribuito alla costruzione della nostra nazione. Ecco il programma provvisorio degli eventi che arricchiranno questa quattro giorni di celebrazioni.

Giovedì 8 maggio 2025

La giornata di apertura vedrà il raduno dei bersaglieri a partire dalle ore 9, con una conferenza stampa al Monumento dei Mille, che riaprirà o dovrebbe riaprire per l’occasione; alle 10.30, sarà il momento solenne dell’Alzabandiera, che darà ufficialmente il via alle celebrazioni. Nel pomeriggio, alle ore 17, sarà inaugurato il “Villaggio del Bersagliere” e il “Museo del Bersagliere”, allestiti nel suggestivo complesso monumentale di San Pietro. Questi spazi saranno dedicati alla memoria e alle tradizioni del Corpo dei Bersaglieri, con una vasta esposizione di cimeli storici e informazioni sulle origini e le battaglie che hanno segnato il destino di questo corpo d’élite. Sempre alle 17, si terrà un annullo postale, per celebrare simbolicamente l’evento.

Venerdì 9 maggio 2025

Il programma del secondo giorno prevede un arrivo importante alle ore 16: il Medagliere Nazionale arriverà al Palazzo comunale di Marsala, per essere accolto da autorità e partecipanti; alle 17.30, il Palazzo Comunale ospiterà un convegno intitolato “Bersaglieri e Garibaldini”, che esplorerà il legame tra queste due figure eroiche della storia italiana, legate indissolubilmente alla difesa della libertà e all’unità d’Italia. La serata culminerà alle 21 con il concerto delle fanfare che si terrà presso il Teatro Impero.

Sabato 10 maggio 2025

La giornata di sabato avrà un’atmosfera di grande spiritualità, con la celebrazione della Santa Messa alle ore 11 presso la Chiesa Madre. Questo momento sarà dedicato alla memoria dei caduti e alla riflessione sul valore del sacrificio in nome della patria. Nel pomeriggio, alle 16.30, il Campo Sportivo del Municipale ospiterà il Saggio Ginnico, un’esibizione che vedrà protagonisti i bersaglieri in un momento di grande spettacolarità e spirito di squadra. La serata proseguirà alle ore 21 con un concerto delle fanfare che si esibiranno in varie piazze della città, creando una sinfonia che risuonerà nelle strade e nei cuori di tutti i presenti. Il gran finale di questa giornata speciale avrà luogo alle 23, con un concerto finale delle fanfare d’onore presso il Monumento dei Mille.

Domenica 11 maggio 2025

L’ultimo giorno del raduno sarà dedicato alla grande parata. Dalle ore 7 alle 13, il centro di Marsala sarà teatro dell’Ammassamento, dello sfilamento e del deflusso delle formazioni dei bersaglieri, che percorreranno le strade della città in un simbolico tributo alla loro storia e al loro valore. Questo momento rappresenterà una delle espressioni più sentite dell’evento, con la partecipazione di centinaia di bersaglieri provenienti da tutta Italia. Alle 13, l’evento si concluderà con l’esodo, segno della fine di un raduno nazionale.