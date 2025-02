B & b a luci rosse ad Alcamo, due condanne per i titolari

Arrivavano fino a 250 euro le tariffe per i clienti di un b & b di Alcamo per avere appuntamenti con delle prostitute. Una sorta di ‘casa chiusa’ dove i due titolari organizzavano sesso a pagamento. Una storia che è stata denunciata già nel 2018 e che è finita dinnanzi il Tribunale di Trapani. Adesso le condanne: 3 anni e mezzo di reclusione per Rosa Maria Gaiazzo, mazarese residente ad Alcamo e 2 anni e mezzo a Antonio Cecio titolare del bed & breakfast a luci rosse. Il Pm per entrambi aveva chiesto sei anni e mezzo ma la pena è stata ridotta. Queste le modalità degli incontri: la donna procacciava i clienti e organizzava gli incontri, l’uomo metteva a disposizione la struttura ricettiva. Tra i clienti, professionisti provenienti da ogni parte della Sicilia.