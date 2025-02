Quintali di rifiuti alla colmata, il Comune di Marsala cerca ditte per lo smaltimento

Ampliare il progetto di pulizia e riqualificazione dell’area demaniale sul Lungomare sud di Marsala, estendendo l’intervento dalla zona Aci al Waterfront Florio, fino alla colmata di contrada Casabianca. E’ l’obiettivo che si pone l’Amministrazione comunale al fine di ripristinare il decoro e garantire maggiore sicurezza. In questa prima fase, c’è un finanziamento regionale di 270 mila euro annunciato dal Comune per procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati, stimati in centinaia di quintali. A tal fine, è stato pubblicato un Avviso per individuare gli operatori economici che cureranno selezione, rimozione, trasporto e conferimento dei rifiuti. L’Avviso, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/rimozione-rifiuti-colmata-casabianca, specifica requisiti e modalità di partecipazione. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il prossimo 17 febbraio.

Secondo la relazione tecnica del settore Servizi Pubblici Locali, i rifiuti presenti sono di diversa tipologia, con prevalenza di materiali inerti, tessili e indifferenziati, oltre a rifiuti pericolosi e speciali – tra cui l’amianto – che richiedono specifiche misure per rimozione e smaltimento. Dopo la bonifica, l’area sarà messa in sicurezza con la realizzazione di una staccionata di circa 500 metri e un impianto di illuminazione a LED con 10 lampioni a sfera, finanziati con oltre 68 mila euro del Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno. L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione del Lungomare sud di Marsala, che interessa anche la zona Aci e il Waterfront Florio, per restituire alla città spazi decorosi, sicuri e pienamente fruibili.