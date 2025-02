Marsala: siringhe usate nei pressi di Sappusi, i cittadini intervengono

Nei giorni scorsi, come denunciato alla nostra redazione, alcuni cittadini del quartiere Sappusi e zone limitrofe, hanno segnalato alla nostra redazione, che vi era stato un rinvenimento di siringhe all’altezza della rotatoria nei pressi della locale farmacia. Erano siringhe palesemente usate non si sa per quale scopo. Vista la vicinanza di alcune delle più importanti scuole di Marsala che nel giro di 100-200 metri vanno dall’infanzia fino agli istituti superiori, i cittadini – tra loro anche qualche genitore di studenti – ha ritenuto opportuno allertare il consigliere comunale Piergiorgio Giacalone che è anche il papà di un bambino che frequenta una delle scuole dell’area. “Ringrazio ancora i cittadini che hanno ritenuto opportuno avvisarmi – ci dice l’esponente – come cittadino e consigliere comunale ho avvisato le Istituzioni, in particolare il vice sindaco Giacomo Tumbarello che nel giro di pochi minuti, facendo intervenire il personale adeguato ha provveduto alla rimozione delle siringhe”. Un altro ritrovamento di siringhe, in questo caso ancora imbustate o apparentemente tali, proprio ieri, è avvenuto sulla via XIX Luglio.