Continua a tremare la Sicilia nel messinese dopo le scosse di ieri di magnitudo 4.7 e 4.8. Tra ieri sera e questa notte l’Istituto di Geologia e Vulcanologia ha registrato ben 13 scosse dalle 16.40 fino alle 3 di questa notte. Una lunga scia sismica che sta allertando i tecnici al fine di capire cosa sta accadendo vicino le Eolie, in mare. Ieri le due forti scosse di terremoto erano state avvertite in maniera netta in tutto il messinese con avvisaglie fino al palermitano.