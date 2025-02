Forte scossa di terremoto in provincia di Messina. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato un evento di sismico di magnitudo 4.8 ML. Il terremoto è avvenuto intorno alle 16.15 ed è stato localizzato in mare, con epicentro nel tratto compreso tra Caronia e l’arcipelago delle isole Eolie, ma è stato percepito fino alla provincia di Palermo. Dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile fanno sapere che non risultano danni a cose o persone. Altre tre scosse, di magnitudo 2.7, 2.5 e 2.9, sono state registrate dall’Ingv in provincia di Messina tra le 16.40 e le 16.48 di oggi.

«Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina – commenta il presidente della Regione Renato Schifani – che a sua volta è in stretto raccordo con il sindaco di Lipari, con il prefetto di Messina e con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per un primo e rapido monitoraggio di eventuali danni, che al momento non sono stati segnalati. La Regione è, comunque, pronta a intervenire con tutti i mezzi a disposizione per supportare le comunità coinvolte e garantire la sicurezza dei cittadini».

Un’altra scossa era stata registrata in mattinata lungo il canale di Sicilia, tra Pantelleria e Lampedusa (magnitudo 3.1). Mentre nella giornata di ieri l’Ingv aveva rilevato altri eventi sismici nel Tirreno Meridionale tra Calabria e Sicilia.