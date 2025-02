Sicilia: 13enne precipita dal terrazzo di casa, è grave

Un’altra notizia sconvolge la Sicilia e riguarda un allarme giovanile. Una ragazzina di 13 anni è precipitata dal terrazzo della sua abitazione a Milazzo, in provincia di Messina. Il grave episodio è accaduto questa mattina, intorno alle 8, nella zona di San Papino. La studentessa, per cause ancora da verificare, è caduta dal terrazzo di casa, facendo un volo di una decina di metri, finendo sull’asfalto. Subito sul posto a soccorrerla un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 13enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani per poi essere trasferita in elisoccorso all’Ismett di Palermo dove si trova in prognosi riservata. Tra lo scorso anno e il nuovo diversi sono stati i casi di gente caduta – accidentalmente o meno – da balconi, tetti e terrazzi.