 A Castellammare una panchina gialla ed una marcia contro il bullismo

Una marcia contro il bullismo ed il cyberbullismo e l’inaugurazione di una panchina gialla nella villa comunale Regina Margherita. Sono le iniziative “Insieme per dire no al bullismo ed al cyberbullismo” patrocinate dal Comune e promosse dall’Inner Wheel Club di Castellammare del Golfo, in collaborazione con la Consulta giovanile comunale e l’associazione “Genitori di buona volontà”. Per dire no al bullismo ed al cyberbullismo, fenomeno di violenza in crescita soprattutto tra giovani e giovanissimi, il 9 febbraio, alle ore 10, sarà inaugurata una panchina gialla nella villa Regina Margherita di corso Mattarella.

La panchina gialla è il simbolo ufficiale di “Helpis onlus”, l’associazione che si occupa di adolescenti, disagio giovanile, tutela dei minori, bullismo e del cyberbullismo. Il progetto della rete nazionale delle panchine gialle, simbolo antiviolenza contro bullismo e cyberbullismo, ha il patrocinio dal Ministero dell’Interno e di ANCI, l’associazione nazionale Comuni italiani. Dopo l’inaugurazione della panchina, alle ore 10. 30 partirà una marcia, aperta a tutti, che raggiungerà villa Olivia dove, alle ore 11, è previsto un momento di festa dedicato all’amicizia, alla presenza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fausto e dei rappresentanti di tutte le associazioni aderenti.