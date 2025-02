Scoperta frode fiscale per 100 milioni, 179 indagati

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Operazione denominata “Ombromanto” con perquisizioni e sequestri, delegati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, nei confronti di 87 persone e 4 società, domiciliate in varie province italiane, di cui 23 in provincia di Reggio Emilia.Sono 179 gli indagati, accusati di aver preso parte ad una organizzazione criminale radicata a Reggio Emilia, dedita ai reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti d’imposta per quasi 104 milioni di euro.Le attività in corso, stanno interessando le province di Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Pescara, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone, Trapani.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).