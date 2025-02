“Pizzini”, a Trapani si ricorda l’editore Salvatore Coppola

L’Associazione Vivere Erice, presieduta dalla giornalista Mariza D’Anna, organizza un ciclo di sei incontri culturali a Trapani, all’enoteca Ostinati di via Spalti. Il primo si è già tenuto mercoledì scorso dal titolo “Conversazioni intorno al giallo” con Gaspare Grammatico, mentre oggi verrà ricordato l’editore trapanese Salvatore Coppola alias “Licchia” noto anche per i suoi “pizzini della legalità” e per il suo grande impegno contro la mafia. Coppola morì nel 2013, all’età di 67 anni; si è spento mentre era ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era giunto in coma dall’ospedale di Trapani. Saranno presenti i “suoi” scrittori Giacomo Pilati, Salvatore Mugno ed altri, i suoi amici lo chef Pino Maggiore e Maria Guccione, “anima” di Favignana, l’editore Crispino Di Girolamo che ha pubblicato il suo libro “Il postino” e tanti altri. Nei prossimi mesi l’Amministrazione comunale di Trapani intitolerà all’editore Coppola anche una strada al Rione Palma. L’incontro di oggi avrà inizio alle ore 18.15, ticket 5 euro con degustazione.