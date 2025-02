Evasione, una discoteca dichiara un euro ma aveva ricavi per un milione

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una nota discoteca sita nella provincia palermitana, ricostruendo ricavi non dichiarati per un totale di oltre un milione di euro tra il 2022 e il 2023, a fronte dei quali l’imprenditore aveva dichiarato, simbolicamente, solo 1 euro. L’attività di controllo economico del territorio posta in essere dalle fiamme gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, ha consentito di individuare la discoteca in questione che, nonostante fosse molto attiva nell’organizzazione di eventi, sponsorizzati assiduamente anche attraverso i canali social, non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno 2023, mentre per l’anno 2022 aveva indicato ricavi per un solo euro.

L’ispezione fiscale conseguentemente avviata, anche mediante il ricorso agli accertamenti bancari, ha fatto emergere che il soggetto economico nel 2022 aveva prodotto redditi per oltre 650 mila euro, mentre nel 2023, i redditi prodotti risultavano quasi 400 mila. L’esito del controllo è stato così segnalato all’Agenzia delle Entrate di Palermo per le contestazioni relative al recupero dell’imposta evasa e delle sanzioni da applicare in considerazione delle violazioni formali e sostanziali rilevate. L’azione di servizio rientra nella quotidiana attività di contrasto all’evasione fiscale, assicurata dalla Guardia di Finanza, a tutela dell’economia sana e della concorrenza leale.