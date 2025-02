Sanremo, Conti “Preoccupato per polemiche? No, tutta fuffa”

ROMA (ITALPRESS) – Come faccio a vivere così serenamente l’attesa del Festival? “Forse sono ancora più imperturbabile di quello che sembra. Il motivo? Prima di tutto per carattere, sono sempre stato così, questo mestiere bisogna goderselo, siamo fortunati, deve essere un divertimento non angoscia”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Carlo Conti, conduttore della kermesse musicale ligure, che oggi è stato ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Non è per nulla preoccupato dalle molte polemiche fatte attorno al Festival? “Ma no, sono solo fumo, fuffa. E’ tutto tranquillissimo: le prove vanno bene, i cantanti sono felici e luci fantastiche come la regia”. Possibile non ci sia proprio nulla che la preoccupi? “Sì. Forse sabato arriva il maltempo e va via il sole: così non potrò abbronzarmi…”, ha scherzato il conduttore a Rai Radio1. Oggi sono stati resi noti i testi delle canzoni in gara. Compreso quello di Tony Effe, la cui presenza all’Ariston era stata molto criticata. “Erano tutte cose preventive senza sapere di cosa si stava parlando. Il mio compito era scegliere le canzoni per questo Sanremo”.

Lei ha una canzone preferita? “Tutte e trenta”. Ma sono ventinove. “A me però piace dire trenta, anche quello di Emis Killa è un grande brano, tra l’altro sarà nella compilation perchè era previsto”. Come mai rispetto al solito la manifestazione è slittata di una settimana? “Perchè l’otto febbraio è il compleanno mio figlio: mi pareva brutto che fossi sul palco invece che con lui…” Però ci sono molte partite di Champions League in quei giorni. “A queste cose non ci penso, non ci sto proprio dietro sinceramente”. Può dirci come sarà l’inizio della prima serata? “Sarà una sorpresa, la sto preparando, ci serve per scoprire piano piano la scena, le luci e tutto il resto, dando vita alla scoperta del palco”. E le celebri (e temutissime) scale ci saranno? “Ci sono ma possono anche andar via. Naturalmente – ha scherzato Conti a Un Giorno da Pecora – a te Geppi le farò fare…”, ha ironizzato Conti riferendosi a Geppi Cucciari. Ha già pensato al numero dei cambi d’abito per serata? “Ma no, indosserò un vestito per serata. Comunque ci sono delle scommesse sul mio look: cravatta, papillon o altro. Ecco, non capisco cosa si intenda con questo ‘altrò…” Infine ci dica: lei che è il conduttore, parteciperà al Fantasanremo? “No, non lo faccio, non mi sembra il caso, non mi sembra carino”.

