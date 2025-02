L’Asp di Trapani assume 191 medici: c’è l’avviso pubblico

Un avviso per il reclutamento a tempo indeterminato di ben 191 medici in diverse specializzazioni è stato pubblicato dall’Asp di Trapani. In questo maxi bando di concorso 50 sono gli specialisti richiesti in Medicina d’emergenza urgenza, destinati ai Pronto soccorso dei sette ospedali della provincia di Trapani (Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara, Trapani, Salemi e Pantelleria) cui si aggiungono – tra gli altri – 21 anestesisti, 10 specializzati in ortopedia, 9 specializzati in neonatologia, 8 geriatri, 8 neurologi, 7 cardiologi, 7 oncologi e gli specialisti in medicina fisica e riabilitazione (a fianco l’elenco completo).

“Ci aspettiamo una grande partecipazione di giovani professionisti – commenta il dirigente dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce – ed è anche alle università che ci rivolgiamo per rendere strutturale questa iniziativa, ponendo in essere contemporaneamente una serie di azioni per il benessere organizzativo del personale, così da rendere sempre più attrattiva la nostra azienda”.

Proprio le condizioni di lavoro del personale rappresentano un aspetto quantomai importante per l’esito dell’avviso pubblico. La professione medica, infatti, porta con sè grandi responsabilità nella cura dei pazienti. Di conseguenza, nel recente passato, è già accaduto che altri bandi o avvisi abbiamo avuto scarso successo nel trapanese, proprio perchè i professionisti potenzialmente interessati non hanno ravvisato condizioni adeguate per svolgere il proprio lavoro all’interno dei nosocomi del territorio.