Designer marsalese conquista Notomusica. Adriana Putaggio Misso: “Unire tecnica, arte ed eleganza”

Fa sempre piacere quando menti, artisti e professionisti della nostra terra, rincorrono successi anche se altrove per poi, in qualche modo, tornare o portare quanto studiato e appreso. Questo è il caso di Adriana Putaggio Misso, una giovane marsalese che di recente ha vinto il concorso grafico del Festival Internazionale Notomusica, che quest’anno ha celebrato il suo 50° anniversario. Il logo creato da Adriana ha colpito la giuria del concorso che lo ha scelto tra i tanti partecipanti: “Il logo grafico che ho ideato per il 50° anniversario di Notomusica celebra l’armonia tra musica e pausa, prendendo ispirazione dalla pausa della croma, simbolo di un istante di riflessione e silenzio. La pausa, pur essendo una sospensione temporanea, è essenziale per apprezzare appieno la bellezza della musica classica, come un respiro che prepara la mente ad ascoltare e godere del suono. Questo elemento grafico, che Notomusica usa su diversi supporti, digitali e fisici, è stilizzato in modo elegante e raffinato, diventando segno distintivo di continuità e flusso, essenziale nella musica orchestrale. Ho scelto di non usare i colori, ho scelto la semplicità”.

La scelta di utilizzare una pausa musicale come icona del logo non è casuale: la pausa della croma rappresenta l’attimo che precede un cambiamento, un invito a fermarsi e godere di un momento speciale. Adriana Putaggio Misso, laureata all’Università di Ferrara in design del prodotto industriale con specialistica in design della sostenibilità del prodotto, ha maturato una formazione grafica per approfondire un aspetto che completa i suoi studi: “La grafica mi piaceva, ha sviluppato la parte creativa degli studi che ho fatto”, ci racconta la giovane professionista che oggi lavora in un’azienda nel settore marketing e vive a Firenze. “Questo concorso mi ha appassionato perchè rappresenta il sunto tra il mio lavoro e la mia famiglia. I miei nonni erano musicisti e il connubio è continuo stimolo per me. Il fatto che poi il concorso fosse in Sicilia è stata una combinazione perfetta”. Ci sono dei progetti per Adriana nel campo del design anche a Marsala: “Assieme a un team di architetti abbiamo partecipato ad un concorso bandito dal Comune lilybetano che riguarda un aspetto architettonico del Lungomare di Capo Boeo. Mi occuperò del design urbano per migliorare il flusso di visitatori nell’area che va dal Baglio Anselmi fino alla curva di Capo Boeo. Un progetto in divenire e un’occasione per tornare ad occuparmi della mia città…”.