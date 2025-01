Si va verso l’ampliamento dell’ospedale di Trapani

Pubblicata la delibera del direttore generale n.73 del 22 gennaio 2025 “Recepimento del rapporto di verifica del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento dell’Ospedale S. Antonio Abate e realizzazione del servizio di radioterapia”, che certifica la positiva conclusione della verifica dall’organismo di controllo accreditato Conteco Check. Questo permette all’Ingegnere Capo del Genio Civile di Trapani, la conclusione dell’attività istruttoria, propedeutica al rilascio del prescritto parere tecnico sul progetto esecutivo dei lavori.

“Un passaggio non solo formale – ha spiegato Ferdinando Croce – di un percorso complesso. Fin dal mio insediamento ho percepito quanto fosse fondamentale la sfida della radioterapia del Sant’Antonio Abate, attesa da oltre dieci anni. Individuati gli step burocratici, ho adottato una prima delibera che faceva chiarezza sul fatto che ci fossero le risorse finanziarie, e poi un successivo atto deliberativo che fotografava l’importo finanziario definitivo dell’opera, che ingloba anche l’ampliamento dell’ospedale. Infine, il 31 dicembre scorso, ho firmato la delibera che dava il via libera al bando e al disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori, una procedura che rappresenta la prima e importante concretizzazione di un impegno preso. Ringrazio l’ingegnere Francesco Costa, responsabile della Gestione tecnica, e i suoi collaboratori, per il lavoro svolto fino qui”.

Il nuovo Padiglione dell’ospedale di Trapani

Il progetto per la realizzazione di un nuovo padiglione per l’ampliamento dell’attuale edificio ospedaliero, redatto dall’A.S.P. Trapani e sottoposto all’approvazione della Commissione Regionale Lavori Pubblici prevede la realizzazione di nuovo corpo di fabbrica con quattro elevazioni, di cui una seminterrata, destinate ad ospitare le seguenti attività:

Prima elevazione (piano secondo seminterrato): Servizio di radioterapia con due bunker; Unità Operativa di Terapia subintensiva con 18 posti letto;

Seconda elevazione (piano primo seminterrato): Complesso operatorio con quattro sale operatorie, di cui una predisposta come sala ibrida, con una superficie di 75 mq;

Terza elevazione (piano sopraelevato): U.O. di Chirurgia generale (18 posti letto); U.O. di Chirurgia toracica (4 posti letto); U.O. di Chirurgia vascolare (8 posti letto);

Quarta elevazione (piano primo): U.O. di Ortopedia e Traumatologia (24 posti letto); U.O. di Chirurgia pediatrica (7 posti letto).

L’A.S.P. di Trapani dispone già delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’opera, per complessivi 40.723.082 euro. La procedura di gara sarà espletata da una Centrale di committenza appositamente qualificata, l’Ufficio Regionale di Committenza di Trapani (ex UREGA).