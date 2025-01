Retegui ribalta il Como, l’Atalanta vince 2-1 al Sinigaglia

COMO (ITALPRESS) – Arriva la prima vittoria in campionato del 2025 per l’Atalanta. La Dea vince 2-1 in casa del Como e torna a sorridere anche in Serie A: decisiva la doppietta di Mateo Retegui nel secondo tempo, ad aprire le marcature è stato Nico Paz con un gran mancino dalla distanza. Sono 16 le reti in campionato per l’italo-argentino, 14 invece le vittorie dei bergamaschi che legittimano il terzo posto in classifica. Quella del Sinigaglia è stata una gara giocata a viso aperto da entrambe le parti. Il 3-4-2-1 del Como, con Strefezza falso nueve, ha creato non pochi problemi all’Atalanta di Gian Piero Gasperini: nel primo tempo i nerazzurri hanno faticato parecchio non riuscendo di fatto a creare azioni pericolose. La banda di Fabregas ha invece sfruttato la costruzione dal basso e gli spazi lasciati dalla Dea: al 30′ Nico Paz ha sfruttato l’assist di Fadera con una conclusione di prima intenzione che ha spiazzato Carnesecchi. I lariani hanno alzato il ritmo soprattutto nel quarto d’ora finale, i bergamaschi non sono riusciti in nessun modo a trovare la reazione.

Nella ripresa i cambi di Gasperini hanno inciso immediatamente: Brescianini, in campo da pochi secondi, ha confezionato l’assist per il pareggio di Retegui arrivato all’11’, una deviazione da dentro l’area piccola in anticipo su Kempf. Da quel momento in poi i nerazzurri, oggi in maglia gialla, hanno trovato un spunto differente rispetto ai primi 45 minuti: il direttore di gara ha annullato un gol a Lookman per posizione irregolare, al 25′ Retegui, ancora su una palla confezionata da Brescianini, ha firmato la rete del sorpasso. A dieci minuti dal termine gli ospiti hanno trovato la rete del 3-1, ma il gol è stato annullato per un tocco involontario con la mano dello stesso De Ketelaere. Inutili gli sforzi nel finale da parte dei padroni di casa, che restano a quota 22 punti: nel prossimo turno ci sarà la sfida in casa del Bologna. I nerazzurri, dopo la trasferta di Barcellona, accoglieranno il Torino.

– Foto Image –

(ITALPRESS).