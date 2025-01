Nuova era per la Federkombat, Bergamini eletto presidente

RIMINI (ITALPRESS) – Si apre una nuova era per la Federkombat, con Riccardo Bergamini eletto presidente della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo, MMA. Pescarese, 60 anni, Bergamini ha dedicato la sua vita al mondo degli sport da combattimento, lasciando un segno indelebile in ogni ruolo che ha ricoperto. All’Assemblea Nazionale di Federkombat, convocata oggi a Rimini, Bergamini è diventato il numero uno federale forte dei 3599 voti ricevuti, mentre 465 sono stati quelli dell’altro candidato alla presidenza Davide Carlot. Questo l’esito della votazione, alla presenza di tutte le 864 Società affiliate alla federazione. Curriculum prestigioso per Bergamini, che ha ricoperto il ruolo di vice-presidente federale nell’ultimo decennio, contribuendo con visione e impegno allo sviluppo della kickboxing. Ha presieduto la commissione verifica statuti, lavorando per garantire trasparenza e solidità ed è stato membro attivo della commissione gare e della commissione territoriale, sostenendo il movimento sportivo in ogni sua sfaccettatura. Ma la sua storia non si ferma qui. Atleta di caratura internazionale, ha saputo portare in alto il nome dell’Italia sul ring. Da tecnico, poi, ha formato generazioni di atleti, conducendo il suo Team Bergamini a traguardi prestigiosi grazie a competenze di altissimo livello e a una dedizione senza eguali. Dal 2004 al 2014, è stato direttore tecnico della nazionale di kickboxing per poi dal 2014 al 2024, esserne il commissario tecnico. “Ciò che mi ha più gratificato è stata la risposta e la partecipazione di così tanta gente a favore del nostro gruppo – ha sottolineato all’Italpress Bergamini, che subentra al vertice della federazione a Donato Milano – E’ un entusiasmo contagioso che mi dà una forza incredibile di cui necessito, visto l’oneroso compito che mi aspetta nei quattro anni a venire”. Contestualmente sono stati eletti i nuovi consiglieri che andranno a comporre il nuovo board federale per il quadriennio 2025-2028. Quota tecnici: Nicola Traina. Quota Affiliati: Marco Bertoletti, Monica Cruccu, Serena Lamastra, Francesco Mazzoni, Valeria Mercurio, Lucio Stella ed Ilaria Vollera. Quota atleti: Luisa Gullotti e Nicole Perona. A loro si aggiungono il presidente del Collegio Revisori dei Conti Nicola Corsini e il segretario generale Stefano Rigamonti.

