Trapani: Annalisa Bianco si dimette da Presidente del Consiglio comunale, c’è Genco

Le vicende giudiziarie hanno avuto il loro peso, così Annalisa Bianco ha rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio comunale di Trapani. La decisione è maturata in seguito alla sospensione da parte della Prefettura in considerazione della condanna in primo grado a 2 anni e 8 mesi per corruzione nell’ambito dell’inchiesta “Aspide”, che ha coinvolto oltre a lei, alcuni altri dipendenti dell’Asp di Trapani. La Bianco era stata eletta nel maggio 2023 con la lista “Trapani Tua”, risultando la più votata del movimento. In meno di un anno però, viene arrestata, condotta ai domiciliari e poi sospesa dall’Aula. Ne rientra solo dopo l’annullamento della misura cautelare ma dovrà fare i conti con la sentenza di condanna in primo grado. Adesso al suo posto nella massima poltrona dell’Aula consiliare siederà il vice presidente Andrea Genco. “In attesa che venga ristabilita la verità nelle giuste sedi, e per senso di correttezza, responsabilità e profondo senso delle istituzioni, rassegno le mie dimissioni da presidente del Consiglio comunale di Trapani”, dichiara la Bianco.