Calcio a 5: il Marsala rimonta tutto, 6 a 3 sul Villaurea

Una squadra è unita e solida soprattutto quando sa rialzarsi e ricompattarsi. E il Marsala Futsal ha dimostrato sabato a casa del Villaurea Monreale, di fare gruppo, di seguire i consigli del Mister e mantenere la giusta concentrazione per mantenere la vetta della classifica sempre a +6 dalla seconda Regalbuto oltre che l’imbattibilità nel Campionato di serie B e in Coppa Divisione. Gli azzurri quindi si confermano ‘bestia nera’ dei monrealesi e vincono anche questa prima gara del girone di ritorno per 6 a 3. Ora turno di riposo da rispettare; si ritorna a giocare al Palasport San Carlo il 28 gennaio alle ore 20 contro la Meta Catania. Partita che si prospetta difficile considerando che si tratta di una delle squadre più forti della serie A.



Primo tempo_ Si mette subito in salita la strada del Marsala Futsal in questa prima parte di gioco. Badalamenti segna la prima rete della partita, su un pallone deviato. Solo all’8’ gli ospiti rispondono con Abate che salta l’avversario e in uno scambio con Patti pareggia i conti. Un minuto dopo il vantaggio va agli ospiti: De Bartoli perde palla ma Patti ci mette una pezza e va in goal. E’ 1 a 2. Il nuovo pari non tarda però arrivare: gli azzurri non sfruttano alcune ghiotte occasioni e appaiono svogliati così Salvo Cassata infila la sfera dietro le spalle di Vallarelli fuori porta. Il primo tempo termina 2 a 2. In questa fase da segnalare un tiro libero per il Marsala che il portiere Azzarello riesce a proteggere e un miracolo di Vallarelli su un agguerrito Villaurea.



Secondo tempo_ Non accenna ad arrestarsi la battaglia sul parquet del Pala Don Bosco di Palermo. Al 5’ è il Marsala ad avere la meglio e a riportarsi in vantaggio con De Bartoli che si intrufola nella difesa dei padroni di casa e l’assist per Patti – sempre più dominatore della scena azzurra – procura il 2 a 3. Gioia che durerà poco visto che Bardan vede il portiere azzurro fuori dalla porta e sfodera un pallone precisissimo da distanza siderale che si infila in rete. E’ 3 a 3. Non tutti i male, come si suol dire, vengono per nuocere. Saranno state anche le urla di Mister Torrejon dalla panchina a far ricompattare il Marsala e da qui la musica sembra decisamente essere cambiata: all’8’ quando Cassata perde palla, Patti la recupera per Abate che castiga il Villaurea. E’ 3 a 4. A 3 minuti dalla fine, mentre i monrealesi cercano più volte il pari, i lilybetani allungano le distanze grazie ad un’altra palla recuperata e De Bartoli porta a casa il 3 a 5. Al 18’ la partita si chiude con l’espulsione di Giangrande per i padroni di casa che restano due minuti in inferiorità numerica: qui arriva la sesta rete della ‘banda Torrejon’, un’azione corale con Pierro che a denti stretti si è preso l’ultima scena.