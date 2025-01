A Mazara operazione dei Carabinieri contro spaccio, rapine, armi e maltrattamenti

Prosegue, senza interruzione, l’attività di monitoraggio e controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato a Mazara del Vallo. In particolare, nei primi giorni del 2025, personale del Commissariato di Mazara ha identificato circa 500 persone. Sono state elevate n.5 violazioni al Codice della Strada con il ritiro di una patente. Sono stati controllati numerosi soggetti pregiudicati sottoposti ad obblighi. La Polizia ha proceduto all’arresto di un pregiudicato mazarese che, nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente continuava a spacciare all’interno della propria abitazione; l’Autorità Giudiziaria ha sospeso la misura della detenzione domiciliare disponendo l’accompagnamento in carcere del soggetto. Un altro soggetto mazarese è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, dovendo lo stesso scontare la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione per il reato di tentata rapina in concorso e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Inoltre, 8 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria: nello specifico 2 soggetti per il reato di atti persecutori; 2 per il reato di lesioni personali; uno per spaccio di droga; uno per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi; uno per evasione e un altro per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Infine, un soggetto è stato segnalato all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 in quanto trovato in possesso di una dose di cocaina per uso personale.