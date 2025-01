Allerta rossa e arancione in Sicilia. Scuole chiuse in molti Comuni del versante orientale

Come ampiamente preannunciato, si profila un venerdì di tempesta per la Sicilia. Il versante più interessato sarà quello orientale, dove è prevista l’allerta rossa (province di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Enna, Agrigento e Caltanissetta). In ragione di ciò, molti sindaci hanno già firmato ordinanze di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici, con l’obiettivo di ridurre i danni che i forti venti di burrasca potrebbe provocare, soprattutto lungo le coste, dove si prevedono mareggiate. Nel trapanese e nel palermitano la situazione dovrebbe essere leggermente meno preoccupante: di conseguenza, la Protezione Civile Regionale ha disposto l’allerta arancione.

In generale, le precipitazioni saranno diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale forte, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da moderati a elevati, specie sui settori orientali e meridionali.

Senza variazioni di rilievo le temperature. I venti saranno forti orientali, tendenti rapidamente a burrasca, con rinforzi di burrasca forte nel pomeriggio sui settori ionici. Da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali e meridionali, tendenti a molto agitati lo Ionio e Tirreno meridionale-settore ovest, con mareggiate sulle coste esposte.