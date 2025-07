A Marsala raccolta fondi per un gattile in memoria di Alice Cangemi

In memoria di Alice Cangemi, scomparsa prematuramente a Marsala domenica scorsa, l’Associazione Animalista “Randagi del Sud” ha ufficialmente aperto una raccolta fondi per realizzare un ambito progetto: un gattile. Si tratta di una struttura che servirà ad accogliere gatti randagi o senza padrone e in cerca di una casa che chiunque poi potrà adottare. Il gattile sarà intitolato proprio ad Alice, da sempre una fervente animalista, e ospiterà i suoi amati amici con le vibrisse.

“Trasformiamo il dolore in speranza e diamo ad Alice Cangemi il sorriso che merita” è il messaggio lanciato da Randagi del Sud e sostenuta da tutti gli amici, i familiari e le associazioni animaliste del territorio. Per donare alla realizzazione di un gattile in memoria di Alice, questo è l’IBAN: IT14C0200816409000104494162 con la causale “Per Alice”.