Progetto Y.E.S. 4 Future: all’ITET di Marsala un laboratorio sull’uso dei droni

Ha preso il via nella sede dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala il laboratorio sull’uso dei droni realizzato nell’ambito di “YES 4 FUTURE: Young Europe – Strategies for future”, un progetto innovativo volto ad affrontare le sfide della dispersione scolastica e della povertà educativa, attraverso il coinvolgimento dei giovani studenti in percorsi formativi sui temi dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie digitali. Il laboratorio, che avrà la durata complessiva di 30 ore, sarà guidato dal docente esperto Gaetano Anastasi, coadiuvato da Fabiola Ilardo, assistente esperta. Le lezioni prevedono moduli teorici ma anche esercizi e dimostrazioni pratiche, con una strumentazione tecnica avanzata.

Gli obiettivi del corso, dedicato agli alunni delle classi quarte, sono quelli di introdurre i concetti fondamentali del funzionamento dei droni e insegnare a programmare il controllo di un drone anche attraverso la risoluzione di problemi pratici. Y.E.S. 4 Future, finanziato dall’unione europea nell’ambito di Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (linea di intervento M5C3-1.3 “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”), mira a creare un ambiente educativo che incoraggi i giovani, tra gli 11 e i 17 anni, a sviluppare competenze avanzate nelle aree STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e STEAM (inclusa l’arte) attraverso laboratori pratici e attività mirate

Il progetto coinvolge l’intera provincia di Trapani con un ricco partenariato composto da istituti scolastici, consorzi, enti e associazioni, per la realizzazione di numerose azioni a supporto dei giovani e delle loro famiglie, con l’obiettivo di riequilibrare il quadro economico-culturale attivando azioni di contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa, al fenomeno dei NEET. Le azioni di contrasto si completano nell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze di carattere scientifico e tecnologico, adeguate a rispondere ai fabbisogni occupazionali del territorio ed a sviluppare conoscenze e competenze computazionali per un utilizzo consapevole e critico dei linguaggi informatici. Nello specifico saranno avviati: 15 laboratori negli Istituti d’Istruzione Superiore e ITS, nei Distretti in cui si intende intervenire; 11 MediaLab e 6 ParentLAB negli Istituti Comprensivi.