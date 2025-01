Energia, firmato a Riad memorandum tra Italia e Arabia Saudita

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato a Riad il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz Bin Salman Al Saud.Nel corso dell’incontro tra i due ministri è stato sottoscritto un Memorandum d’Intesa (MoU) tra Italia e Arabia Saudita. Il testo avrà una validità di cinque anni e mira a rafforzare la cooperazione su transizione e sicurezza energetica, tenendo conto degli obiettivi di Parigi e dell’Agenda 2030.I principali focus del Memorandum d’Intesa riguardano le energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni di metano, le interconnessioni elettriche, l’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni, i suoi derivati di natura rinnovabile e low-carbon come l’ammoniaca, i sistemi di cattura, stoccaggio e utilizzo della CO2.Il Memorandum d’Intesa mira anche a favorire progetti congiunti in Paesi terzi, coinvolgendo filiere industriali nazionali.“L’Italia – ha sottolineato il ministro Pichetto Fratin – sta consolidando il suo ruolo di HUB energetico e ponte tra Europa e Africa, con partenariati reciprocamente vantaggiosi basati sul ruolo strategico delle energie rinnovabili e dell’idrogeno”.“A tal fine – ha aggiunto – conosciamo bene il ruolo dell’Arabia Saudita nell’area per promuovere la produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni e dei suoi derivati come l’ammoniaca. Anche per questo – ha rimarcato – confermo che l’Italia può essere un punto di ingresso dell’idrogeno e derivati nel mercato europeo molto più vicino, competitivo e strategico di altre alternative sul Mare del Nord”.Il ministro ha inoltre annunciato un immediato e concreto seguito operativo del MoU con la decisione da parte dell’Italia di indicare un rappresentante permanente del Ministero dell’Ambiente presso l’International Energy Forum (IEF).“So che è un Forum che ha il suo appoggio – ha evidenziato il ministro Pichetto Fratin al ministro saudita Abdulaziz Bin Salman Al Saud – e credo che questo ci consentirà di essere ancora più presenti in Arabia Saudita, lavorare a stretto contatto con il suo Ministero e con esperti sauditi e internazionali che regolarmente dialogano in ambito IEF, oltre che con OPEC e AIE”.“Vogliamo fare in modo – ha aggiunto il ministro italiano – che i nostri Paesi siano sempre più vicini per lavorare insieme sulle tematiche prioritarie della transizione ecologica, del futuro energetico dei nostri Paesi e dello sviluppo delle tecnologie rinnovabili”.“Considero il Memorandum d’Intesa che firmiamo oggi – ha concluso il ministro Pichetto Fratin – un punto di partenza e non di arrivo. Lo ritengo un ottimo strumento quadro che possiamo utilizzare per rafforzare in modo sempre più proficuo i rapporti tra i nostri due Paesi e, attraverso l’Italia, tra l’Arabia Saudita e l’Europa”.

