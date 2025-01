UniCamillus a Cefalù, al via bando per il corso di laurea in Medicina

ROMA (ITALPRESS) – L’Università Medica Internazionale UniCamillus annuncia l’apertura del bando di ammissione per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia nella sede di Cefalù, con 80 posti a disposizione.

Il debutto di UniCamillus a Cefalù risale a novembre scorso, con dei risultati entusiasmanti raggiunti in termini di partecipazione al precedente bando per l’anno accademico 2024/2025. Ora l’Ateneo rinnova la sua offerta formativa nella splendida cittadina siciliana, consolidando la proficua e collaudata collaborazione con l’Ospedale della Fondazione Giglio, punto di riferimento sanitario a livello nazionale. Il corso di laurea, che si distingue per il suo approccio innovativo e internazionale, unisce una solida preparazione teorica a un’esperienza pratica immersiva presso l’Ospedale Giglio, dove si svolgeranno le lezioni.

Le iscrizioni per il test di ammissione sono aperte fino alle ore 13:00 del 28 febbraio 2025: gli studenti interessati possono iscriversi compilando la domanda online attraverso il portale GOMP.

La prova si terrà il 7 marzo 2025 in modalità home-based, ossia tramite la connessione del proprio pc. Si tratterà di un test scritto della durata di 60 minuti, e comprenderà 60 domande a risposta multipla suddivise tra logica, comprensione del testo, discipline scientifiche come Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, e argomenti umanitari legati alla missione di UniCamillus.

I risultati del test di ammissione saranno pubblicati sul sito ufficiale di UniCamillus entro il 13 marzo 2025, e gli ammessi potranno iniziare a frequentare già dal prossimo autunno.

Le iscrizioni al test sono aperte a chi possiede un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito in Italia o all’estero. Parimenti, possono partecipare anche coloro che stanno frequentando l’ultimo anno di Scuola Superiore.

Pagando una sola quota di iscrizione, è possibile partecipare ai test d’ingresso per tutte e tre le sedi di UniCamillus: oltre alla prova in lingua italiana per le sedi di Cefalù e Lido di Venezia, si può sostenere anche il test in lingua inglese per la sede di Roma.

Cefalù, che ha accolto i primi studenti UniCamillus di Medicina nell’autunno del 2024, si conferma una sede accademica d’eccezione: la cittadina siciliana, rinomata per la sua cattedrale patrimonio UNESCO e per l’affaccio mozzafiato sul Tirreno, rappresenta un luogo dove cultura, natura e formazione medica di qualità si incontrano. La partnership con la Fondazione Giglio consente agli studenti di vivere un’esperienza unica, formandosi in un ambiente ospedaliero di eccellenza e a diretto contatto con la realtà clinica.

UniCamillus, inoltre, sostiene la formazione degli studenti siciliani con borse di studio dedicate, che possono coprire fino al 50% della retta universitaria per i candidati più meritevoli e residenti nell’isola.

Per gli studenti che, prima di iscriversi, volessero conoscere meglio l’Università UniCamillus, si comunica sabato 18 gennaio 2025 si terrà un Open Day presso la sede di Roma: sarà questa un’occasione per approfondire l’offerta formativa e conoscere le particolarità del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. La sede di Cefalù seguirà l’evento in streaming, e gli aspiranti studenti dalla Sicilia potranno interagire con i docenti e partecipare anche ad una simulazione del test d’ingresso. In sede, invece, gli stessi potranno visitare personalmente le aule e le strutture dell’Ospedale Giglio, dove si terranno le lezioni. Per iscriversi all’Open Day, è possibile utilizzare il form online.

