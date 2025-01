E’ venuto a mancare il medico marsalese dell’Asp di Trapani, Vito D’Angelo. Dottore in medicina generale, ha curato con dovizia i suoi pazienti tanto che in queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio per la perdita del professionista lilybetano che lo ricordano con affetto inviando fraterna vicinanza ai familiari. Vito D’Angelo è stato portato via da un brutto male. Il nostro gruppo editoriale si stringe al dolore della famiglia.