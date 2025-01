Erice Handball vince ancora in trasferta e consolida il primato

Buona la prima per le Arpie nel girone di ritorno. La gara in trasferta contro la neo promossa Handball Leno ha visto l’esordio in panchina della nuova coach Cristina Cabeza Gutiérrez. Gara indirizzata sin dall’inizio a favore dell’HE, con l’esito finale mai in discussione. Con questo successo, la AC Life Style Handball Erice conferma il primo posto solitario, anche dopo la dodicesima giornata di campionato.

LA PARTITA

Handball Leno-AC Life Style Handball Erice 25-38 (13-20)

Handball Leno: Geminati, Ben Abdallah 6, Tescione, Emanuelli, Mara Lavagnini 2, Toninelli, Kellner 5, Bonometti, D’Ambrosio 2, Kovtun 5, Trayan, Giulia Maria Lavagnini 4, Andreani 1, Oliveri. All. Carlos Britos.

AC Life Style Handball Erice: Masson, Priolo 1, Bernabei 6, Eghianruwa 2, Tarbuch 4, Losio 6, Cozzi, Struijs, Benincasa, Iacovello, Dalle Crode 2, Di Prisco 1, Pessoa 1, Ateba 10, Cabral Barbosa 5, Ramazzotti. All. Cristina Cabeza Gutiérrez.

Arbitri: Francesco Ricciardi – Gianluca Stella

CRONACA

Buon test per le Arpie per iniziare la lunga cavalcata che condurrà alla Final Eight di Coppa Italia, fissate dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi. La nuova coach Cristina Cabeza Gutiérrez ha alternato le giocatrici, mescolando soluzioni tattiche e distribuendo i minuti fra i maggiori talenti a sua disposizione.

Le mattatrici del primo tempo sono stati Giulia Losio e Laeticia Ateba, costanti nelle realizzazioni contro una formazione come Leno, che mai ha mostrato timore reverenziale verso le più quotate avversaria. Le padrone di casa si sono avvicinate all’8’ (5-6), ma poi il divario si è progressivamente ampliato (con un paio di lampi di Alexandrina Barbosa Cabral di altissimo livello) fino all’intervallo concluso sul 13-20.

All’insegna della prolificità offensiva, il secondo tempo ribadisce la buona volontà e la caparbietà di Leno da un lato, e dall’altro la superiorità dell’AC Life Style Handball Erice. Il timeout richiesto dalla panchina ericina al 39’, sul 19-26, spiega come coach Cabesa voglia qualcosa di più dalle sue ragazze. Romina Ramazzotti si rende protagonista di alcuni ottimi interventi e dà la stura all’ulteriore strappo dell’HE. Marianela Tarbuch (sempre concreta e pronta) e Nicole Bernabei (lottatrice per antonomasia) spingono le Arpie al primo vantaggio in doppia cifra (19-29, 45’) e il finale di gara è in discesa, fino al 25-38 conclusivo.