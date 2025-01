Scacchi: a Marsala inizia il Campionato Provinciale Assoluto

Prenderà il via oggi, sabato 11 gennaio, a Marsala, presso i nuovi locali dell’ASD Lilybetana Scacchi, il Campionato Provinciale Assoluto, valido come ottavi di finale dell’83° Campionato Italiano. A contendersi il titolo finora 47 giocatori preiscritti, in rappresentanza di 4 dei 5 circoli trapanesi: 25 giocatori della Lilybetana Scacchi, 10 degli Amici della Scacchiera di Erice, 6 dello Scacco Club Mazara e 5 del Circolo del Re di Castelvetrano. I sei turni di gioco si disputeranno tutti a Marsala in questo e nel prossimo weekend. Per quel che concerne i favori del pronostico, questi vanno sicuramente ai giovani fratelli lilybetani Davide e Federica Montalto, quest’ultima campionessa provinciale in carica, al navigato Candidato Maestro trapanese Giacomo Bertino, più volte Campione Provinciale negli anni precedenti, al mazarese Pietro Mattarella e al castelvetranese (ex lilybetano) Francesco Melograni. Ci saranno, comunque, al via tanti giovani scacchisti, con l’obiettivo di fare esperienza e di raccogliere qualche prestigioso scalpo. La direzione arbitrale è affidata all’Arbitro Fide Sig. Domenico Buffa di Marsala.