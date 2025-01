Coppa Divisione: il Marsala Futsal vince con Villaurea e passa agli ottavi 

Continua anche dopo la pausa natalizia la serie positiva di vittorie che il Marsala Futsal può vantare sino all’ultima contro il Villaurea Monreale al Palasancarlo per i sedicesimi di Coppa Divisione. Ancora una volta Mister Torrejon fa affidamento ai suoi Under 23 che non lo abbandonano, da Sanalitro a Patti, la squadra è sempre più solida anche tra le giovani leve. Grande prestazione di gruppo dei padroni di casa che hanno condotto la gara con grande maturità riuscendo a portare a casa una vittoria importante contro un avversario ostico. Il match termina 5 a 2 per ‘la banda Torrejon” e il Marsala Futsal passa agli ottavi di Coppa sfidando il Meta Catania che milita in serie A.

Primo tempo_ Prime fasi di studio tra Marsala e Villaurea che di certo, come nei pronostici, non sarebbe arrivato a Capo Boeo per restare a guardare, ma, di contro, a giocarsela fino alla fine. Da una rimessa battuta da Sanalitro verso il centrocampo al 2’, Patti trasforma in rete un gran tiro teso. Gli avversari cercano di sfruttare al meglio le ripartenze cercando di cogliere in fallo gli azzurri. Cosa che riescono a fare solo in parte quando una mancata intesa tra Cosenza e Bonafede viene agguantata da Francavilla che approfitta della distrazione. E’ 1 a 1. Gli azzurri devono stare guardinghi, il Villaurea è pronto a punire. E infatti, da un fallo commesso da Romano, la punizione monrealese ferisce la rete difesa da Cosenza e La Barbera porta in vantaggio gli ospiti. E’ 1 a 2. Una squadra di carattere però, si vede anche nelle difficoltà e il pareggio a 8 minuti dalla fine è tutto di Sanalitro che segna grazie ad un’apertura di Patti sulla fascia. Al 18’ è ancora il giovane neo acquisto di stagione Nikolas Sanalitro che, quasi fotocopia del goal di Patti, sigla il 3 a 2 calciando in rete la sfera arrivata da calcio d’angolo. Nel primo tempo, a connotare il fatto che le squadre tengono molto alla Coppa, tre i cartellini gialli per il Villaurea e 2 per il Marsala.

Secondo tempo_ La ripresa inizia bene per la squadra di casa ed è ancora Sanalitro, l’uomo match, indubbiamente, che fotografa il pallone in rete su un rimpallo. Per il Villaurea certamente uno schiaffo per il morale, mentre il Marsala ne fa 5 ancora con Patti che si presenta tutto solo all’appuntamento col portiere dopo aver rubato palla. Occasionissima sprecata da tre azzurri davanti la porta ma la gara è ormai segnata e terminerà 5 a 2.

Tabellino di gara:

Marsala Futsal 2012: Cosenza, Villa, Foderà, Valenti, Taormina, Marino, Romano, Sanalitro, Colangelo, Emiliano, Patti, Bonafede. All. R. Torrejon

Villaurea Pa Monreale: Passananti, Costa, Orlando A., Orlando G., Mistretta, Giunta, La Barbera, Cascino, Francavilla, Azzarello, Riccobono, Merenda. All. L. Curreri

Marcatori: Patti (x2), Sanalitro (x3)- MF2012; Francavilla, La Barbera – VM

Arbitri: Matheus Bernardino Arbitro 1, Daniele Perrino Arbitro 2, Claudio Martinico crono